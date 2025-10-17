Slušaj vest

Ovo je treći put da FIBA odbija njenu molbu da igra za Nigeriju. Ona pokušava da zaigra za zemlju iz koje potiču njeni roditelji, a prvi zahtev je podnela pre Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine.

"Posle drugog puta kada sam pokušala da uložim žalbu, pomirila sam se s tim. Treći put sam pomislila 'hajde da idem do kraja'. Sada sam u fazi kada mi je stvarno dosta svega. Žao mi je, ali postoje stvari na koje jednostavno ne možeš da utičeš", rekla je 35-godišnja košarkašica u telefonskom intervjuu za Asošiejted pres.

FIBA je njen prvi zahtev odbila jer je poslat pre početka Olimpijskih igara u Tokiju, dok je njen drugi pokušaj da igra na Olimpijskim igrama u Parizu odbačen uz argument da je stigao posle isteka roka, kao i da je bila važan deo američke reprezentacija koja je osvojila Svetska prvenstva 2014. i 2018. godine.

Poslednjih godina FIBA pokušava da obeshrabri sportiste da nastupaju za više od jedne seniorske reprezentacije tokom karijere.

"Moji nastupi za reprezentaciju SAD njima su glavni argument, ali to ne mora nužno da ima smisla za osobu koja zbog toga ispašta. Stalno iznova koriste taj izgovor. Neću više da udaram glavom o zid. Dala sam sve od sebe, tako da sam mirna", rekla je košarkašica Sijetla.

Košarkaški savez SAD dao je saglasnost Ogvumike da pokuša da igra za Nigeriju. Kao jedna od najboljih igračica u WNBA ligi nije nastupala za SAD na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, zbog povrede kolena.

Ogvumike, koja je ove sezone u dresu Sijetla prosečno beležila 18,3 poena i sedam skokova, nije jedina američka igračica kojoj je uskraćena mogućnost da igra za Nigeriju. To je prethodno pokušala Elizabet Vilijams, ali joj je zahtev takođe odbijen.

Nekina mlađa sestra, Činej, sa druge strane dobila je odobrenje da igra za Nigeriju.

"Pošto Činej nikada nije igrala na svetskim prvenstvima, njen status je drugačiji. Takođe su mi rekli da bi mi šanse bile veće da sam ranije imala nigerijski pasoš", rekla je bivša WNBA šampionka i MVP WNBA lige iz 2016. godine.

Nigerija poslednjih godina beleži sve bolje rezultate u ženskoj košarci, a prošle godine postala je prva afrička reprezentacija koja je stigla do četvrtfinala Olimpijskih igara, gde je poražena od SAD.

(Beta)