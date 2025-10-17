KODI O PROVOKACIJAMA NA KRAJU MEČA: Zvezdin plej bez dlake na jeziku!
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid sa 90:75 u petom kolu Evrolige.
Nakon meča oglasio se plej Zvezde Kodi Miler Mekintajer:
- Duga je sezona, moramo da nastavimo sa ovom borbom i energijom. Mislim da možemo da se takmičimo sa bilo kojim timom. Pobeđujemo u ovim utakmicama zbog naše odbrane - rekao je Miler-Mekintajer.
Na pitanje novinara o posebnoj motivaciji za susret sa Realom, Amerikanac je priznao da uživa igrajući protiv španskih timova:
- Volim Španiju, tako da je uvek dobar osećaj igrati protiv njihovih timova. Kampaco je neverovatan bek i volim da igram protiv njega.
Plejmejker je dodao i da nakon meča nije provocirao rivale, već da je zadržao sportski ton:
-Ne, samo sam se pozdravio i rekao da nastave sa dobrim radom do kraja sezone - zaključio je on.
