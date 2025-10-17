Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid sa 90:75 u petom kolu Evrolige.

Nakon meča oglasio se plej Zvezde Kodi Miler Mekintajer:

Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Duga je sezona, moramo da nastavimo sa ovom borbom i energijom. Mislim da možemo da se takmičimo sa bilo kojim timom. Pobeđujemo u ovim utakmicama zbog naše odbrane - rekao je Miler-Mekintajer.

Na pitanje novinara o posebnoj motivaciji za susret sa Realom, Amerikanac je priznao da uživa igrajući protiv španskih timova:

Kodi posle trijumfa nad Realom Izvor: Kurir

- Volim Španiju, tako da je uvek dobar osećaj igrati protiv njihovih timova. Kampaco je neverovatan bek i volim da igram protiv njega.

Plejmejker je dodao i da nakon meča nije provocirao rivale, već da je zadržao sportski ton:

-Ne, samo sam se pozdravio i rekao da nastave sa dobrim radom do kraja sezone - zaključio je on.

BONUS VIDEO:

Odželej posle pobede nad Realom Izvor: Kurir