Ipak, izašao je Bogdan iz svega kao pobednik, te se ponovo vratio na parket i uzeo je svoje minute u pobedi Los Anđeles Klipersa protiv Golden Stejt Voriorsa (106:103).

Bogdanović je postigao i četiri poena za 14 minuta protiv Voriorsa, gađao iz igre 2/4, a za prve poene asistirao mu je košarkaš sa kojim je igrao i u Atlanti, Džon Kolins.

Jasno je da je Bogdan i dalje daleko od forme, ali može da raduje da se vratio na teren posle dosta muka i da je bar jedan meč završio do kraja, bez problema sa povredom.

