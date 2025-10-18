Bogdan Bogdanović imao je svoje minute na terenu u pobedi Los Anđeles Klipersa protiv Golden Stejta
BOGDAN BOGDANOVIĆ SE VRATIO NA TEREN! Kapiten Srbije pobedio povredu i ponovo zaigrao! (VIDEO)
Mučio se Bogdan Bogdanović tokom čitavog leta sa povredom, trpela je zbog toga i reprezentacija Srbije koja je ostala bez pomoći kapitena na Eurobasketu, a po povratku na teren Bogi se povredio posle samo dva minuta.
Ipak, izašao je Bogdan iz svega kao pobednik, te se ponovo vratio na parket i uzeo je svoje minute u pobedi Los Anđeles Klipersa protiv Golden Stejt Voriorsa (106:103).
Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia
Bogdanović je postigao i četiri poena za 14 minuta protiv Voriorsa, gađao iz igre 2/4, a za prve poene asistirao mu je košarkaš sa kojim je igrao i u Atlanti, Džon Kolins.
Jasno je da je Bogdan i dalje daleko od forme, ali može da raduje da se vratio na teren posle dosta muka i da je bar jedan meč završio do kraja, bez problema sa povredom.
