NBA predsezona je završena, a u poslednjem meču pred start takmičenja Denver Nagetsi su, bez Nikole Jokića u timu, poraženi od šampiona, Oklahoma Siti Tandera, rezultatom 94:91.

Jokić je odmarao i sa klupe je gledao kako njegovi saigrači gube dramatičan meč od Tandera.

Ipak, nije bilo sve tako crno u timu Nagetsa gde se istakao Pejton Votson sa 15 poena i šest skokova, dok je Džulijan Stroter dodao 14.

Usman Dijeng je na drugoj strani postigao 17 poena, dok je Šej Gildžus-Aleksander ubacio 12.

Denver je bolje odigrao prvo poluvreme i imao je čak 13 poena prednosti posle dve četvrtine (59:46), ali su Tanderi upalili motore u drugom poluvremenu, stigli su do preokreta i na kraju pobede i to trojkom Dijenga u poslednjoj sekundi.

