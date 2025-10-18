Bosna iz Sarajeva smenila trenera.
BUDUĆNOST POBEDOM SMENILA TRENERA U ABA LIGI: Promena na klupi Bosne!
Poražena je sinoć Bosna u Sarajevu od Budućnosti i tako sezonu započela sa dva poraza u ABA ligi iz isto toliko mečeva.
Uprava kluba donela je brzu reakciju i smenila dosadašnjeg trenera Aleksandra Damjanovića:
- Trener KK Bosna Aleksandar Damjanović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba, a uprava je to prihvatila. Aco je prethodne dve godine u dva navrata preuzimao prvi tim i vodio ga do velikih uspeha - osvajanja ABA 2 lige i Kupa BiH. Aco, hvala na svemu što si učinio za naš klub - saopštila je Bosna.
Bosna je u narednom kolu slobodna, dok je u četvrtoj rundi dočekuje Cedevita Olimpiju.
