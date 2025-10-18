Poražena je sinoć Bosna u Sarajevu od Budućnosti i tako sezonu započela sa dva poraza u ABA ligi iz isto toliko mečeva.

- Trener KK Bosna Aleksandar Damjanović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba, a uprava je to prihvatila. Aco je prethodne dve godine u dva navrata preuzimao prvi tim i vodio ga do velikih uspeha - osvajanja ABA 2 lige i Kupa BiH. Aco, hvala na svemu što si učinio za naš klub - saopštila je Bosna.