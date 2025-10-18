Slušaj vest

Bivši centar Partizana Matijas Lesor već duže vremena se oporavlja od teške povrede zgloba kojiu zaradio u decembru 2024. godine na meču protiv Baskonije.

Lesor se polako sprema i očekuje se njegov povratak na parket u dresu Panatinaikosa.

Matijas Lesor

O tome je govorio trener Panatinaikosa Ergin Ataman:

- Očekujemo da se vrati na teren za tri sedmice - rekao je Ataman, otkrivajući da Lesor naporno radi kako bi se što pre vratio u ritam.

Trener Panatinaikosa je zatim objasnio šta se dogodilo u finišu prošle sezone, kada je Francuz iznenadio brzinom povratka, ali potom morao na novi odmor.

- Lesorovo učešće na Fajnal-foru nije bila loša procena. Bio je spreman posle mesec dana jako individualnog rada i nekih timskih treninga. Želeo je da igra. Ali je propustio četiri meseca i ispao iz ritma - objasnio je Ataman.

