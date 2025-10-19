Slušaj vest

Golden Stejt Voriorsi doneli su odluku da otpuste Seta Karija, brata Stefa Karija.

Razlog je trenutna finansijska situacija u Golden Stejtu, odnosno nemogućnost toga da trenutno imaju 15 igrača na rosteru jer su na vrhu druge linije poreza na luksuz.

Haos na meču Golden Stejt - Hjuston Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Ipak, Kari je zainteresovan da bude deo tima svog brata, pa postoji načelni dogovor sa Voriorsima da ga vrate u tim ako se otvori ta mogućnost tokom sezone. Kako piše "ESPN", očekuje se da negde sredinom novembra Set Kari stvarno zaigrao za Voriorse.

Tridesetpetogodišnji bek šuter je prošlu sezonu proveo u dresu Šarlot Hornetsa, prosečno beleživši 6,5 poena za 16 minuta po utakmici.

Pored Karija, otpušten, odnosno vejvovan je i El Džej Karajer, ali se očekuje da on karijeru nastavi u Santa Kruz Voriorsima, filijali Golden Stejta u G ligi.

