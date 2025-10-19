GOLDEN STEJT URUČIO OTKAZ KARIJU! Napustio Voriorse!
Golden Stejt Voriorsi doneli su odluku da otpuste Seta Karija, brata Stefa Karija.
Razlog je trenutna finansijska situacija u Golden Stejtu, odnosno nemogućnost toga da trenutno imaju 15 igrača na rosteru jer su na vrhu druge linije poreza na luksuz.
Ipak, Kari je zainteresovan da bude deo tima svog brata, pa postoji načelni dogovor sa Voriorsima da ga vrate u tim ako se otvori ta mogućnost tokom sezone. Kako piše "ESPN", očekuje se da negde sredinom novembra Set Kari stvarno zaigrao za Voriorse.
Tridesetpetogodišnji bek šuter je prošlu sezonu proveo u dresu Šarlot Hornetsa, prosečno beleživši 6,5 poena za 16 minuta po utakmici.
Pored Karija, otpušten, odnosno vejvovan je i El Džej Karajer, ali se očekuje da on karijeru nastavi u Santa Kruz Voriorsima, filijali Golden Stejta u G ligi.
