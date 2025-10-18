Slušaj vest

Košarkaši Igokee pobedili su na svom terenu u Laktašima Krku 81:71 (23:18, 17:17, 30:15, 17:21), u trećem kolu Grupe A regionalne ABA lige.

Igokeu su do pobede predvodili Džekuan Luis sa 14, Dragan Milosavljević sa 13 i Nikola Popović i Strahinja Gavrilović sa po 12 poena.

Dvocifreni kod Krke bili su Sukmail Maton sa 14 i Lovro Urbiha i Viktor Bejli sa po 10 poena.

Igokea ima dve pobede, a Krka je upisala tri poraza.

U narednom kolu, Igokea će gostovati Studentskom centru, dok će Krka dočekati Dubai.

