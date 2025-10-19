Slušaj vest

Mlada Beograđanka, koja sa klupe predvodi Fortaleze, postala je prva žena koja je kao glavni trener jedne muške ekipe ostvarila pobedu u najvišem rangu košarke u Brazilu (NBB).

Jelena Todorović je svoj tim vodila do pobede na gostovanju protiv Vasko da Game u Rio de Ženeiru - 88:78.

Njen tim je u finišu druge deonice stekao dvocifrenu prednost i do kraja meča bez većih problema sačuvao razliku i rutinski stigao do trijumfa.

Jelena je rođena u Beogradu, međutim, kada je počelo bombardovanje njena porodica je odlučila da se preseli u Australiju gde je i i počela da trenira košarku.

Živela je tamo sve do srednje škole, kada se vratila u Beograd i zaigrala za mlađe kategorije Crvene zvezde.

Prva žena koja će sa klupe predvoditi muški tim u Brazilu

Nakon završene gimnazije rešila je da se ponovo vrati u Australiju gde je nastavila studije i radila kao menadžer jednog italijanskog restorana. Bila je izabrana i 'Miss World Australia', ali je uprkos brojnim uspesima rešila da se vrati svojoj najvećoj ljubavi - košarci.

Počela je da se bavi trenerskim poslom u Australiji, stekla FIBA trenersku licencu, radila kao menadžer u bordu trenera Evrolige i jedno vreme bila deo stručnog štaba reprezentacije Grčke uz tadašnjeg selektora Dimitrisa Itudisa.

Kroz Evroligin program za mlade trenere sarađivala je najvećim trenerksim imenima u Evropi, što je bila sjajna preporuka za novi posao.

Prihvatila je poziv iz Brazila i postala prva žena koja vodi jedan seniorski tim u najjačem rangu takmičenja, ali i najmlađi trener u istoriji brazilske prve lige. Jelena ima samo 31 godinu.

Kurir sport