Andora je posle dva produžetka savladala Đironu rezultatom 115:113 u trećem kolu Endesa lige, a potez sezone izveo je brazilski plejmejker Rafa Luz.

Andora je bila na pragu poraza, na 20 sekundi pre kraja gosti su imali ogromnih +5 i posed, a onda je usledilo neviđeno čudo. Livingston je izgubio loptu, a Okoje je postigao trojku i vratio neizvesnost u meč.

Usledila je nova izgubljena lopta Đirone, koju domaćin ovaj put nije kaznio, promašili su šut za tri, Livingston je pokupio loptu, nakon čega je odmah fauliran. Ostao je sekund do kraja i delovalo je da je sve gotovo, međutim, košarkaš Đirone pogađa prvo slobodno bacanje, a drugo promašuje, lopta stiže do Rafe Luza koji je u stilu Dušana Kecmana sa 28 metara uputio šut i pogodio za produžetak.

Nastao je opšti delirijum u dvorani, ali tu nije bio kraj ludnici na ovom meču, pošto ni nakon prvog produžetka nije bilo rešeno pitanje pobednika.

Ipak, posle neviđene drame u drugom, bobena Andora je uspela da dođe do pobede, svoje prve u ovoj sezoni.

Pogledajte kako je to izgledalo:

