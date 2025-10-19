Domantas Sabonis propustiće start NBA sezone
NEZGODNA POVREDA PRED SAM START SEZONE! Isplivale nove informacije: Istegnuće tetive prvog stepena iskusnog centra - moraće na pauzu!
Košarkaš Sakramenta Litvanac Domantas Sabonis propustiće zbog povrede tetive početak sezone u NBA ligi.
Sakramento je saopštio da je posle dodatnih pregleda utvrđeno kako Sabonis ima istegnuće tetive prvog stepena. U saopštenju se navodi da će Sabonis biti ponovo pregledan za nedelju dana, te da će se tada znati još više informacija.
Domantas Sabonis Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ricardo ARDUENGO / AFP / Profimedia, AP Photo/David Zalubowski
Litvanski košarkaš se povredio 16. oktobra na predsezonskom meču protiv Los Anđeles Klipersa.
Košarkaši Sakramenta će prvi meč u NBA ligi odigrati 23. oktobra na gostovanju protiv Finiksa.
