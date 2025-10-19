Slušaj vest

Veliki potresi spremaju se u NBA ligi! Ako se informacije koje je plasirao "Kortsajd baz" ispostave kao tačnim, uskoro bismo mogli da vidimo najveću krađu u istoriji NBA - Nikola Jokić mogao bi da napusti Denver Nagetse i preseli se na Floridu, te obuče dres Majami Hita.

Kako pomenuti izvor navodi, Majami ima spreman plan i već je krenuo da ga ostvaruje. Hit je tek 15. franšiza po budžetu u NBA ligi, a trenutno imaju samo 73.000.000 dolara potrošenih za sezonu 2027/28 kada srpskom centru ističe ugovor.

Plan tima koji vode Erik Spolstra i Pet Rajli je da u toj sezoni sastav bude pun mladih igrača koji će se razvijati, a da Nikola Jokić dođe kao "šlag na tortu".

Majami ima mnogo mladih igrača, pa će tako u ovu sezonu Erik Spolstra krenuti sa samo nekoliko veterana. Kasparas Jakučionis je 2006. godište, Kelel Ver je rođen 2004, a naš Nikola Jović 2003. godine. Keđad Džonson, Majron Gardner, Vladislav Goldin, Pele Larson, Haime Žakez su 2001. a Tajler Hiro je rođen 2000. godine. Više od 30 godina imaju samo Endru Vigins, Teri Rozir, Norman Pauel i Alek Burks. Uz to, Burks bi mogao da bude otpušten u narednim danima.

Kako navodi pomenuti izvor, jako bitan faktor u celoj priči je i Jokićev imenjak i saigrač iz reprezentacije Nikola Jović. Prvi korak bio je da se njemu ponudi novi ugovor - on će ove godine zaraditi 4.500.000 dolara, a od sledeće već prosečno više od 15.000.000 po sezoni.

Da li će do epske krađe doći, videćemo u sezonama koje dolaze. Jedno je sigurno, za koga god da Nikola Jokić igra, taj ima velike šanse da na kraju i osvoji NBA ligu!

