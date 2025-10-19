- Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači poseduju - rekao je ŽOC.