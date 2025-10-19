Slušaj vest

Košarkaši Partizana u trećem kolu ABA lige igraju protiv ekipe FMP-a, u ponedeljak od 20.00.

Uoči tog duela novinarima se obratio trener Partizana Željko Obradović:

Partizan - Anadolu Efes Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači poseduju - rekao je ŽOC.

Mika Murinen i Željko Obradović

