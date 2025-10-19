Slušaj vest

Crvena zvezda je uspela da ugasi požar na poziciji centra dolaskom Donatasa Motiejunasa, nakon niza povreda koji je sa početka sezone zadesio klub sa Malog Kalemegdana.

Litvanski centar je na mnogo načina pozitivno uticao na crveno-bele, o čemu je pričano u podkastu "Point Guts".

1/20 Vidi galeriju Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

- Tela, atleticizam, energija, koja je sad povezana pre svega dolaskom Motejunasa, koga smo najavljivali kao igrača sa te unutrašnje pozicije koji bi mogao da poveže ekipu. S tom nekom, možemo reći i jokićevskom crtom koju ima u svojoj igri. Ne, naravno na tom nivou kao Jokić, ali valjda gledaoci razumeju šta hoću da kažem.

Vidljivo je koliko sigurnije izgledaju crveno-beli kad je Motejunas na parketu. On i Ebuka Izundu odličan su spoj kao rešenja za poziciju pet:

- Savršena antiteža onoga što donosi Motejunas, i ono što Izundu krpi, pod znacima navoda, što nema Motejunas. Sve je sa smislom, on i ako promaši, promaši sa smislom. Sad možemo da pričamo o njegovoj ulozi u Monaku i Crvenoj zvezdi. Rekao sam posle Fenerbahčea da je trener Tomović ciljano njega stavio u petorku, da je igrao za njega i Kesara u Kini. Mnogi bi u nekoj drugoj situaciji, e on nije igrao cele godine, ajde polako ćemo, nek uđe tri minuta. On je počeo od prve sekunde kao da je došao direktno iz NBA plej-ofa. Vokalni lider, lider primerom.

BONUS VIDEO: