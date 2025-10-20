Slušaj vest

Džavonte Smart je početkom nedelje potpisao kratkoročni ugovor sa Orlandom, ali nije bilo realno da ostane, pa je vrlo brzo stigao i razlaz.

Kolin Kastlton poslednji igrač u timu koji je dobio dvosmerni, čime su zatvorena vrata bivšem igraču Crvene zvezde, koji je dobio zahvalnicu od NBA ekipe sa Floride.

Džavonte Smart u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Smart je sada bez NBA angažmana, tako da se očekuje da nastavi karijeru u G ligi, gde bi trebalo da nastupa za Osiola Medžik.

Odmah pošto je dobio kratkoročni ugovor u Orlandu je bilo jasno da neće imati svoje mesto za narednu sezonu, tako da je ovo prilično očekivan epilog.

Smart nije dobio niti jedan minut u predsezoni, a iza sebe ima sasvim solidnu rolu u reprezentaciji SAD na Ameri Kupu, kao i odlične brojke u kanadskom prvenstvu, gde je igrao sa mnogo uspeha u Otavi.

Nikola Jokić

BONUS VIDEO:

Smart posle poraza od PAO Izvor: Kurir