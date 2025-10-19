Markus Hauard i Trent Forest su otpali i pre utakmice s Grandom, koja je otpisala još jedno ime. Naime, Luka Šamanić se nije našao u 12 igrača, pošto je dobio groznicu, zbog koje je trener Paolo Galbijati u problemima.

Morao je na meč protiv Granade sa 10 igrača, od kojih je jedan bio Stefan Joksimović koji je rođen 2008. godine u Sloveniji. Već je debitovao u Evroligi, a igrao je i protiv Partizana, tako da se čini da će biti u sastavu i za drugog večitog rivala.