NOVI PROBLEM PRED OKRŠAJ CRVENE ZVEZDE I BASKONIJE: Ko će igrati u četvrtak?
Baskonija ima velike probleme pred dolazak u Beograd na utakmicu đestog kola Evrolige protiv Crvene zvezde (četvrtak 21.00).
Markus Hauard i Trent Forest su otpali i pre utakmice s Grandom, koja je otpisala još jedno ime. Naime, Luka Šamanić se nije našao u 12 igrača, pošto je dobio groznicu, zbog koje je trener Paolo Galbijati u problemima.
Baskonije nakon drame na kraju savladala Granadu - 83:80.
Morao je na meč protiv Granade sa 10 igrača, od kojih je jedan bio Stefan Joksimović koji je rođen 2008. godine u Sloveniji. Već je debitovao u Evroligi, a igrao je i protiv Partizana, tako da se čini da će biti u sastavu i za drugog večitog rivala.
