Košarkaši Baskonije savladali su uz Granadu u gostima rezultatom 80:83 u okviru 3. kola ACB lige.

Baskonija se tako oporavila nakon poraza od Partizana u Evroligi i zabeležila pobedu pred gostovanje drugom srspkom klubu Crvenoj zvezdi u četvrtak u Beogradu.

Baskonija je bila prilično oslabljena na ovom meču. Tim iz Vitorije nastupao je bez Markusa Hauarda,Trenta Foresta kao i još nekolicine igrača.

Najefikasniji na meču bio je Mamadi Dijakite koji je ubacio 16 poena,pratio ga je bivši igrač Mege, Timotija Luvavu-Kabaro koji je dodao jedan manje, dok je Mateo Spanjolo postigao 14 poena.

Sa druge strane, u timu Granade se istakao Luka Božić sa 15 poena i sedam skokova, kao i Jovan Kljajić sa jednim poenom manje, dok je Met Tomas imao 12 poena.