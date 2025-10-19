Slušaj vest

Košarkaši Baskonije savladali su uz Granadu u gostima rezultatom 80:83 u okviru 3. kola ACB lige. 

Baskonija se tako oporavila nakon poraza od Partizana u Evroligi i zabeležila pobedu pred gostovanje drugom srspkom klubu Crvenoj zvezdi u četvrtak u Beogradu.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Baskonija je bila prilično oslabljena na ovom meču. Tim iz Vitorije nastupao je bez Markusa Hauarda,Trenta Foresta kao i još nekolicine igrača.

Najefikasniji na meču bio je Mamadi Dijakite koji je ubacio 16 poena,pratio ga je bivši igrač Mege, Timotija Luvavu-Kabaro koji je dodao jedan manje, dok je Mateo Spanjolo postigao 14 poena.

Sa druge strane, u timu Granade se istakao Luka Božić sa 15 poena i sedam skokova, kao i Jovan Kljajić sa jednim poenom manje, dok je Met Tomas imao 12 poena.

Baskonija sada ima skor 2-1 u ACB ligi, dok je Granada ostala zakucana za dno sa 0-3.

