KK Dubai ne planira da stane kada je reč o pojačanjima!

Kako prenosi "Basketnews", Bogi Elis će dres Albe zameniti Dubaijem, a Jurica Golemac će dobiti još jednog igrača na bekovskoj poziciji.

Elis je blistao u FIBA Ligi šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, 4 skoka i dve asistencije, tako da je zaradio poziv iz evroligaškog novajlije.

Bogi je rođen 2000. godine, a prethodne sezone je igrao u "G" ligi, gde mu je prosek bio 9.3 poena.

