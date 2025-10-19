Bogi Elis pred potpisom!
STIŽE BEK ŠUTER IZ ALBE: Transfer na pomolu - dogovor je blizu!
KK Dubai ne planira da stane kada je reč o pojačanjima!
Kako prenosi "Basketnews", Bogi Elis će dres Albe zameniti Dubaijem, a Jurica Golemac će dobiti još jednog igrača na bekovskoj poziciji.
Čima Moneke na utakmici protiv Dubaija Foto: VTB Superkup
Elis je blistao u FIBA Ligi šampiona, gde je prosečno beležio 22 poena, 4 skoka i dve asistencije, tako da je zaradio poziv iz evroligaškog novajlije.
Bogi je rođen 2000. godine, a prethodne sezone je igrao u "G" ligi, gde mu je prosek bio 9.3 poena.
