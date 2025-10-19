Slušaj vest

Košarkaš PartizanaTajrik Džons otvorio je dušu u razgovoru za klupsku televiziju crno-belih "Part+".

On je otkrio da se zaljubio u Partizan, gledajući utakmicu crno-belih protiv Panatinaikosa, samo dan ranije gde je sa Efesom čekao okršaj protiv Crvene zvezde u Evroligi:

Tajrik Džons

- Igrao sam sa Efesom protiv Crvene zvezde, a dan pre toga je Partizan igrao protiv Panatinaikosa. Iskoristili smo priliku, otišli na utakmicu i video sam sve. Pričao sam momcima, da to izgleda kao vojska. Način na koji se svi zajedno kreću, to jedinstvo... Potom, hodate arenom i vidite policajce sa štitovima... To je malo drugačije. Ludo je. Posle sam igrao protiv Partizana i pokušao da sve to blokiram, fokusiram se na teren. Ali to mi je otvorilo oči, da vidim koliko se razlikuje evropska košarka - rekao je Tajrik Džons.

Otkrio je i kako prijateljima u SAD prenosi doživljaj sa utakmica Partizana:

- Svaki posed, to nije samo pet momaka na teren ili sedam na klupi, treneri... Već je čitava dvorana prisutna u svakom posedu. Osetite energiju i sigurno je čujete. Nekad je teško objasniti. Prijateljima kući pričam, da moraju to da osete, teško je opisati. Utakmice Partizana nisu samo utakmice, to su događaji. Biće, rata, krvi, znoja i mnogo ljudi koji žele da klub pobedi - istakao je Džons.

Tajrik Džons je u Partizan stigao u leto 2024. godine iz Anadolu Efesa i za vrlo kratko vreme je svojom energijom kupio srca navijača crno-belih.

