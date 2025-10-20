Slušaj vest

Velika tragedija desila se u italijanskoj oblasti Toskana.

Posle utakmice košarkaških klubova Sebastijani iz Rijetija i Pistoje, poginuo je vozač autobusa koji je prevozio gostujuće navijače.

Tragedija se desila na putu Rijeti - Terni kada su pristalice domaćeg kluba kamenicama i ciglama zasule autobus. Vozač je preminuo nakon što ga je pogodio komad kamena.

Prema navodima italijanskih medija, napad se dogodio u blizini mesta Kontiljijano, nedaleko od grada Rijetija. Jedan kamen je probio vetrobransko staklo i pogodio drugog vozača, koji je sedeo pored glavnog šofera.

