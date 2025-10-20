Tragedija se desila na putu Rijeti - Terni kada su pristalice domaćeg kluba kamenicama i ciglama zasule autobus
KATASTROFA
HOROR POSLE UTAKMICE: Navijači gađali autobus i ubili vozača! Užasne vesti ostavile planetu u neverici!
Slušaj vest
Velika tragedija desila se u italijanskoj oblasti Toskana.
Posle utakmice košarkaških klubova Sebastijani iz Rijetija i Pistoje, poginuo je vozač autobusa koji je prevozio gostujuće navijače.
Tragedija se desila na putu Rijeti - Terni kada su pristalice domaćeg kluba kamenicama i ciglama zasule autobus. Vozač je preminuo nakon što ga je pogodio komad kamena.
Prema navodima italijanskih medija, napad se dogodio u blizini mesta Kontiljijano, nedaleko od grada Rijetija. Jedan kamen je probio vetrobransko staklo i pogodio drugog vozača, koji je sedeo pored glavnog šofera.
Reaguj
Komentariši