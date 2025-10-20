Slušaj vest

NBA šampion veruje u Nikolu Topića!

Oklahoma Siti Tander aktivirala je timsku opciju za treću godinu ugovora Nikole Topića, što znači da mladog Srbina u sezoni 2026/27 čeka zagarantovani ugovor i plata koja će biti nešto manja od 5.5 miliona dolara.

Ovo je jasan znak da Tanderi uprkos svim problemima sa kojima se Topić suočava od dolaska u klub i dalje veruju u njega.

Podsetimo, nekadašnji as Zvezde prošle godine izabran je kado 12. pik na NBA draftu, iako je bilo jasno da će zbog teške povrede kolena propustiti čitavu sezonu. Uspešno se oporavio Nikola, zaigrao je u Letnjoj ligi i pripremnom periodu, a onda je usledio novi peh. Nedavno je imao operaciju testisa, pa će propustiti početak sezone.

"Povrede su ga omele u razvoju. Propustio je prvu sezonu zbog delimično pokidanog prednjeg ukrštenog ligamenta. Nedavno je imao operaciju testisa, zbog koje će propustiti prvih 15 utakmica regularne sezone 2025–26. Dvadesetogodišnjak je još uvek projekat u razvoju, ali pokazuje visok košarkaški IQ i osećaj za kreaciju igre", prenose američki mediji.

Pre nego što se pojavila vest da će Nikola morati na hirušku intervenciju, mladi srpski as imao je zapaženu ulogu na mečevima Tandera u pripremnom periodu. Protiv Šarlota je proveo 31 minut na terenu i za to vreme zabeležio 10 poena, četiri skoka i čak sedam asistencija.

Treba istaći da Topić nije jedini igrač kojem je Oklahoma aktivirala timsku opciju. Učinili su to Tanderi i sa Kejsonom Volasom, koji će u četvrtoj godini ugovora imati zagarantovanih 7.4 miliona dolara.

Kurir sport