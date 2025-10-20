Slušaj vest

Maks Krozbi važi za jednog od najžešćih NFL igrača u istoriji, a legendarni Amerikanac ima i srpsko poreklo. Majka mu je rođena u Nikšiću, te on veoma dobro poznaje naš jezik. U jednoj emisiji Krozbi je koji bi bio igrač da se bavi košarkom i igra u NBA ligi!

On je, kao iz topa, odgovorio - Nikola Jokić, a zatim je rešio da se uporedi sa srpskim centrom i to na veoma diskutabilan način.

1/51 Vidi galeriju Nikola Jokić u Denver Nagetsima Foto: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia, Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

- Volim tuču i volim košarku. Polu sam Srbin i pola Albanac, tako da imam osećaj da sam sličan Nikoli Jokiću - rekao je Krozbi i o njegovoj izjavi bruji čitava planeta.

Pre svega, Jokić je Srbin i nema veze sa Albanijom, a nije poznat kao neko ko voli tuču. Štaviše, i trke konja su mu često ispred košarke kada su emocije u pitanju, tako da je ovo Krozbijevo poređenje veoma, veoma diskutabilno.

Ko je Maks Krozbi?!

Krozbi trenutno igra za Las Vegas Rajderse i to na poziciji "defanzivnog enda", a u NFL-u je od 2019. godine. Majka Vera mu je srpskog porekla i u intervjuu za Novu svojovremeno je govorila o ovoj temi.

1/4 Vidi galeriju Maks Krozbi Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia, Candice Ward / Getty images / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

- Rođena sam u Nikšiću, u Ameriku sam došla sa tri godine. Majka mi je Srpkinja, otac je katolički Albanac iz Podgorice - istakla je ona, pa dodala da je kao 14-godišnjakinja bila u Srbiji:

- Bila sam u Srbiji kada sam imala 14 godina. Bili smo tu čitavo leto, u planinama pored Podgorice gde je moj otac rođen. Posle smo išli u Beograd, pa u Gusinje, odakle mi je majka. Još uvek imamo familiju tamo. Sećam se i boravka u Ulcinju, tamošnjeg mora… Bilo je prelepo. Nisam dovodila decu, ali jednog dana ćemo doći. Odrasla sam u Americi, i bilo je divno, ali sam veoma ponosna na svoje korene. Volim kulturu, i volela bih da se vratim i posetim sve. Želela bih da dođem, da ispričam priču kroz objektiv aparata, da zabeležim tradicije, običaje, neverovatnu hranu, ples, ali i to kako je danas. Želimo da posetimo i Dubrovnik, izgleda lepo.

BONUS VIDEO: