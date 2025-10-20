"JA SAM POLU SRBIN, POLU ALBANAC, SLIČAN NIKOLI JOKIĆU" O rečima čuvenog Amerikanca bruji planeta: Tvrdi da je sličan srpskom centru, a izgovara ovako nešto?!
Maks Krozbi važi za jednog od najžešćih NFL igrača u istoriji, a legendarni Amerikanac ima i srpsko poreklo. Majka mu je rođena u Nikšiću, te on veoma dobro poznaje naš jezik. U jednoj emisiji Krozbi je koji bi bio igrač da se bavi košarkom i igra u NBA ligi!
On je, kao iz topa, odgovorio - Nikola Jokić, a zatim je rešio da se uporedi sa srpskim centrom i to na veoma diskutabilan način.
- Volim tuču i volim košarku. Polu sam Srbin i pola Albanac, tako da imam osećaj da sam sličan Nikoli Jokiću - rekao je Krozbi i o njegovoj izjavi bruji čitava planeta.
Pre svega, Jokić je Srbin i nema veze sa Albanijom, a nije poznat kao neko ko voli tuču. Štaviše, i trke konja su mu često ispred košarke kada su emocije u pitanju, tako da je ovo Krozbijevo poređenje veoma, veoma diskutabilno.
Ko je Maks Krozbi?!
Krozbi trenutno igra za Las Vegas Rajderse i to na poziciji "defanzivnog enda", a u NFL-u je od 2019. godine. Majka Vera mu je srpskog porekla i u intervjuu za Novu svojovremeno je govorila o ovoj temi.
- Rođena sam u Nikšiću, u Ameriku sam došla sa tri godine. Majka mi je Srpkinja, otac je katolički Albanac iz Podgorice - istakla je ona, pa dodala da je kao 14-godišnjakinja bila u Srbiji:
- Bila sam u Srbiji kada sam imala 14 godina. Bili smo tu čitavo leto, u planinama pored Podgorice gde je moj otac rođen. Posle smo išli u Beograd, pa u Gusinje, odakle mi je majka. Još uvek imamo familiju tamo. Sećam se i boravka u Ulcinju, tamošnjeg mora… Bilo je prelepo. Nisam dovodila decu, ali jednog dana ćemo doći. Odrasla sam u Americi, i bilo je divno, ali sam veoma ponosna na svoje korene. Volim kulturu, i volela bih da se vratim i posetim sve. Želela bih da dođem, da ispričam priču kroz objektiv aparata, da zabeležim tradicije, običaje, neverovatnu hranu, ples, ali i to kako je danas. Želimo da posetimo i Dubrovnik, izgleda lepo.
