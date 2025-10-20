Crvena zvezda će u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekati Iliriju, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog meča
ABA LIGA
CRVENO-BELI U "PIONIRU" DOČEKUJU NOVAJLIJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Zvezda - Ilirija
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 časova dočekaće Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 3. kola ABA lige.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos omogućen je na televiziji Arena sport Premium 1.
Podsetimo, Zvezda je poražena u prvom kolu ABA lige od Zadra, dok je u drugom bila slobodna.
Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će pobediti u meču Crvena zvezda - Ilirija?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši