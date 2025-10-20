Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u ponedeljak od 18 časova dočekaće Iliriju u dvorani "Aleksandar Nikolić" u okviru 3. kola ABA lige.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos omogućen je na televiziji Arena sport Premium 1.

Podsetimo, Zvezda je poražena u prvom kolu ABA lige od Zadra, dok je u drugom bila slobodna.

Crvena zvezda - Zadar Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

