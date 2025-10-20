Slušaj vest

Panatinaikos je na gostujućem terenu ubedljivo savladao Kolosos u trećem kolu grčke lige - 90:67 i tako došao do druge pobede u dosadašnjem delu šampionata.

Temperamentni turski košarkaški stručnjak, Ergin Ataman, bio je zadovoljan igrom svog tima, ali ne i suđenjem na ovom meču.

"Mi smo zadovoljni rezultatom jer dolazimo iz duple nedelje sa teškim utakmicama. U sredu u Atini i u petak u Istanbulu. Želeli smo da odmorimo neke igrače koji su imali mnogo minuta, kao što su Sloukas, Osman i Juancho, i zato su igrali igrači koji do sada nisu imali veliku minutažu. Važno je bilo da pobedimo utakmicu posle zahtevnog rasporeda", rekao je Turčin.

Naravno, nije mogao da se suzdržio od komentarisanja suđenja.

"Moramo da igramo košarku. Ne može prvo poluvreme da traje sat i 10 minuta. Koliko faulova? 24 slobodna bacanja za Kolossos? 19 slobodnih bacanja za nas? Ukupno 43 bacanja? Ostavite nas da igramo košarku na obe strane. Neverovatno je. Neverovatno je ovakvo suđenje u ovom prvenstvu. Pokušavamo da igramo košarku. Ali sat i 10 minuta? Igramo košarku, a ne fudbal. Šta igramo?" zapitao se trener Panatinaikosa.

Podsetimo, Ataman je nakon poraza u derbiju od Olimpijakosa u prošlom kolu žestoko isprozivao arbitre na svom Instagram profilu. Podelio je snimke spornih situacija i ironičnim komentarima ismevao njihove odluke.

Kurir sport