Aleksandar Aljoša Mitrović bio je deo generacije Partizana koja je 2010. godine igrala na fajnal-for turniru Evrolige u Parizu, a kasnije je tokom karijere igrao za veliki broj klubova i to na veoma zanimljivim destinacijama.

Sada je Mitrović potpisao ugovor sa ekipom Katar SC u Dohi i nastavio nestvarnu karijeru, a pravu filmsku priču doživeo je dok je igrao u Iraku. Svojovremeno je tu priču podelio u intervjuu za portal Mondo.

- Što se Iraka tiče, ja sam to video čak i kao košarkaški izazov jer je ta liga bolja od katarske. A više sam gledao i kao životni izazov. To je bilo godinu i po dana nakon rata. Da li sam ja pokušavao nekome nešto da dokažem? Verovatno najviše sebi, da mogu da se snađem i u tome, iako su roditelji, prijatelji i moja tadašnja devojka, svi su bili u čudu kada sam ja rekao da ja tamo želim da idem. Pričao sam sa dva-tri igrača koja su igrala tamo prethodne sezone, oni su mi rekli da je sve bilo ok. Komunicirao sam sa konzulatom i naš tadašnji konzul mi je rekao: 'Ako si nekada želeo da ideš u Irak sada je najbolje vreme, sada je mirno.' Ispostavilo se da je definitivno bilo tako, osim tog jednog privođenja kada me je komšija prijavio da sam američki špijun - rekao je Mitrović, pa dodao:

- Imali smo putovanje iz Bagdada u Zaho, grad na severu na granici sa Turskom. Putovali smo autobusom i mi smo se vozili 12 sati jer nam se tri ili četiri puta kvario autobus. A autobus se kvario kako se smrkavalo u delovima zemlje u kojima je još bilo preostalih ratnika Islamske države. Prolazeći kroz Mosul stigli smo posle 12 sati. Ja sam bio srećan što smo mi stigli, samo mi je to bilo bitno. Ne, ozbiljno! Meni je to bilo dovoljno lepo.

Ipak, iz Iraka je odneo samo lepa iskustva.

- Ja te ljude gledam kao heroje. Ako je neko imao zlu kob da se rodi u pogrešnom delu planete imali su oni. Možda je i ružno reći da je to "pogrešan deo planete" jer on je prelep, ali jednostavno previranja koja su se tu događala nisu normalna - zaključio je Mitrović za Mondo.

Mitrović je tokom karijere igrao i za Al Ahli u Dohi, pa je zatim nastupao u Dinamo Tbilisiju u Gruziji. Igrao je u Bahreinu, Saudijskoj Arabiji, Tajvanu, Kuvajtu, a stigao je do Iraka i Mongolije...

