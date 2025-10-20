Tristan Vukčević i Željko Obradović u Partizanu

Bivši plej Crvene zvezdeŠabaz Nejpir, bacio se u trenerske vode!

Nekadašnji 24. pik na NBA draftu vratio se u domovinu gde će raditi kao trener! Nejpir je postao pripravnik u Vašington Vizardsima, kod Tristana Vukčevića kog poznaje iz beogradskih dana kada je mladi srpski reprezentativac nosio dres Partizana.

Nejpir je posle NBA karijere u Majamiju, Orlandu, Portlandu, Bruklinu, Minesoti i upravo Vizardsima, zaigrao za Zenit, potom za Milano, odakle je stigao u Zvezdu.

Brzo se, međutim, vratio u Grad mode, gde je završio sezonu. Bajern će biti njegov poslednji klub u igračkoj karijeri.

