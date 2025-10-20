Slušaj vest

Evroliga je danas objavila rezultate tradicionalne godišnje ankete u kojoj kapiteni svih 20 timova ocenjuju razne aspekte takmičenja, od najboljih pojedinaca do navijačke podrške. A jedno priznanje posebno je obradovalo navijače Partizana.

Crno-beli su, prema mišljenju svojih rivala, tim koji igra u najvatrenijoj atmosferi u Evroligi.

Čak 45 odsto kapitena istaklo je da je atmosfera na mečevima Partizana u beogradskoj Areni, najbolja u čitavom takmičenju. Ostatak glasova podelilo je preostalih 19 klubova, što dodatno oslikava koliki utisak ostavljaju Grobari.

Pored toga, Partizanov centar Tajrik Džons izabran je za najboljeg zakucavača u ligi. Zanimljivo, ovu titulu deli sa Dontom Holom, koji je prošle sezone nosio dres Baskonije, a sada je član Olimpijakosa.

Kapiteni su takođe birali i najtalentovanijeg igrača (Majk Džejms), najtežeg za čuvanje (Kendrik Nan), kao i košarkaša kojeg bi svi rado videli u svom timu – Valtera Edija Tavareša. Najbolji u rukovanju loptom po mišljenju kapitena je Silvan Fransisko.