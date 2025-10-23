Dubai nastavio da potpisuje!
Došao je Mam Žaite u Dubai kao treći centar Monaka, sa idejom (i njegovom i kluba) da bude starta petica. Nažalost pokidao je Ahilovu tetivu i propustiće celu sezonu.
Žaiteovo mesto uzeo je Mfiondu Kabengele koji ima minute, ali i fenomenalne brojke. Kao rezervni centar uskočio je Kenan Kamenjaš koji se i dalje navikava na Evroligu, no u Dubaiju i dalje veruju u Žaitea.
Toliko da su mu čak produžili ugovor do 2028. godine, iako on uopšte nije ni zaigrao za ekipu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Žaite je povodom produžetka saradnje rekao:
- Ovaj gest nije čest u profesionalnom sportu i znači mi sve na svetu. Hoću da se zahvalim klubu i menadžmentu što veruju u mene. Dubai je pokazao da je veliki klub ovim potezom.
