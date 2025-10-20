Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu Iliriju rezultatom 101:87 (34:19, 20:25, 30:25, 17:18), u utakmici trećeg kola ABA lige.

Nakon utakmice, trener crveno-belih Saša Obradović je rekao:

- Prvo bih čestitao i mojoj i protivničkoj ekipi. Zasluženo smo pobedili, mislim da u odnosu na igru ne mogu da imam zamerke, normalno neke stvari ne mogu da budu perfektne. Odnos prema igri mislim da je bio dobar i iskoristili smo priliku da probamo Plavšića posle povrede, dobre role je imao i Miljenović što je važno i za njega, da imamo više igrača unutra. Dobrić je pred povratkom i njega očekujemo narednih dana. Izundu je imao neki virus i biće okej, ali zato nije igrao. I ništa, gradimo sve na pobedama i dobroj atmosferi, čeka nas vrlo teška utakmica protiv Baskonije u Evroligi - rekao je Obradović i dodao:

- Pričamo o tome, naravno, mnogo je važno, čak nismo mi toliko razmišljali o Iliriji, ali je mnogo važno bilo da pričamo o nama, kako ćemo da rastemo iz utakmice u utakmicu. Pravili smo analizu, nismo ulazili u skauting Ilirije, već smo analizirali nas i greške iz meča sa Žalgirisom i Realom, ne da potcenjujemo protivnika, nego šta da popravimo na sebi. Ne treba kritikovati, treba istaći dobro što smo radili, dobra je energija bila, to treba da ostane i to je jedini način na koji možemo da imamo konstatno dobre rezultate.

Rasporedio je minutažu danas Saša Obradović svim igračima.

- Nije lako ni tako, ni sa igračke strane da se kalkuliše u minutima i sa načinom rotacije. Treba ljudi da se priviknu, da budu u fazama spremni da igraju i ne baš uvek kako utakmica nalaže. Nekada matematički to radiš da ih sačuvaš za mečeve koji dolaze.

Otkrio je trener crveno-belih šta ga je iznenadilo kod protivnika.

- Meni se činilo da je bilo i više, način na koji su šutirali, neke stvari nisu bile perfektno spremljene što se tiče Ilirije, jer očekuješ da ćeš ponekad svojim kvalitetom pobediti utakmice i spremiti se za neki period pred nama koji nije lak.