Ono što posebno brine navijače Partizana, jeste povreda Karlika Džonsa, koji je iznet sa terena, a prve prognoze nisu dobre.

Nakon tesne pobede, trener crno-belih Željko Obradović je na konferenciji za medije rekao da ne zna kakva je situacija sa Karlikom.

- Ne znamo, Karlik će ići na pregled. Ne izgleda dobro, ali videćemo. Za Parkera je bila moja odluka da se odmori, tako će biti uvek kad bude prilke. Utakmice za utakmicom slede, uvek ćemo nekog odmaramo - rekao je trener crno-belih.

Partizan - FMP

A što se tiče same utakmice?

"Mislim da je bila zanimljiva utakmica, FMP došao sa jasnim ciljevima. U drugoj četvrtini smo uspostavili normalan odnos na tereneu, ali smo u trećoj priimili mnogo poena. Nonšalantno... 19 izgubljenih lopti. Kako god, uspeli smao iz tog rezulata da se vratimo i dobijemo utakmicu", kazao je Žoc nakon utakmic i potom dodao:

"FMP ima svoj način kako rade, nemam ja tu šta da kažem, ja vodim Partizan. Neću da se bavim drugima. Vratile se unazad, pet godina, da vidite koliko je mladih igrača prošlo kroz roster. Nemojte da pravite Partizan... Ja radim sa ovim momcima, baviću se njima, kada budete hteli da pitate o igračima Partizana, ja sam tu", zaključio je Obradović.

Partizan u Grupi B ima sve tri pobede, a FMP ima pobedu i dva poraza.

U sledećem kolu Partizan će dočekati Borac, a FMP će biti slobodan.