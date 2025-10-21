Slušaj vest

Nikola Jokić je već godinama unazad najbolji košarkaš na svetu i to više niko ne dovodi u pitanje. Njegova dominacija na terenu ne ogleda se samo u poenima, već i u asistencijama, skokovima i uticaju na saigrače.

Kada je on u igri, ceo tim funkcioniše bolje, a ima i onih kojima je teško prihvatiti činjenicu da su Jokićeva zamena.

U takvoj situaciji, nije lako igrati iza Jokića. O tome je otvoreno govorio Ajzea Hartenštajn, koji je prošle sezone sa Oklahomom stigao do NBA titule.

U gostovanju u podkastu Pola Džordža, Hartenštajn je priznao da je u jednom trenutku razmišljao i o odlasku iz NBA, jer nije video način da dobije ozbiljniju ulogu dok Jokić igra za Denver.

"Bio sam iza najboljeg centra na svetu... nije bilo šanse da se dokažem", poručio je Hartenštajn.