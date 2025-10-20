Loša vest za Crvenu zvezdu.
nije dobro
OTKRIVENO I ZAŠTO: Saša Obradović precrtao Ebuku Izundua!
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su u drugom kolu ABA lige ekipu Ilirije.
Trener crveno-belih Saša Obradović morao je da precrta centra Zvezde Ebuku Izundua, zbog povišene temperature, preneo je "Meridian sport".
Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Nova loša vest za Crvenu zvezdu nakon gomile povreda sa kojim se suočava klub sa Malog Kalemegdana.
Ostaje nam da vidimo da li će Izundu biti spreman za okršaj protiv Baskonije u četvrtak.
