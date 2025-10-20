Slušaj vest

Košarkaši Partizana trenutno u sklopu 3. kola ABA lige igraju protiv FMP iz Železnika.

Tim iz Železnika je od početka meča igrao odlično i preuzeo vođstvo. Njihova čvrsta odbrana iznenadila je crno-bele, pa su gosti diktirali tempo igre.

Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, pred kraj prvog poluvremena usledio je pad u njihovoj igri, te su crno-beli lako uspeli da preokrenu rezultat.

To se nije dopalo treneru FMP-a Saši Nikitovića, koji je održao bukvicu svojim igračima na jednom tajm-autu.

- Da mi svako dolazi ovde nešto polu nezadovoljan zato što je neko nekom nešto rekao ili ovaj nešto nije uradio. Daj bre budite malo tim, šta ke**te, bre?

Trener FMP-a besneo na tajm-autu Izvor: Arena 1 Premium

Ne propustiteKošarkaORLIĆI PONIŽENI USRED BEOGRADA: Juniorska košarkaška reprezentacija doživela debakl protiv Italije i ispala sa Evropskog prvenstva
Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije na meču protiv Italije
KošarkaNIKITOVIĆ POSLE +70 PROTIV BELGIJE: Izašli smo na teren, išli minut po minut i desilo se
Saša Nikitović
KošarkaNEZABELEŽENA DOMINACIJA SRBIJE ZA PAMĆENJE! Pukla stotka u Areni: Mladi košarkaši deklasirali Belgiju za četvrtfinale Evropskog prvenstva
Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije na Evrobasketu 2025
KošarkaSELEKTOR SRBIJE PRED BELGIJU OTKRIO ZABRINJAVAJUĆE VESTI: "Lučić je polomio nos, čekamo masku..."
Saša Nikitović

Saša Nikitović tajm-aut Izvor: Kurir