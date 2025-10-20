Slušaj vest

Košarkaši Partizana trenutno u sklopu 3. kola ABA lige igraju protiv FMP iz Železnika.

Tim iz Železnika je od početka meča igrao odlično i preuzeo vođstvo. Njihova čvrsta odbrana iznenadila je crno-bele, pa su gosti diktirali tempo igre.

1/5 Vidi galeriju Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ipak, pred kraj prvog poluvremena usledio je pad u njihovoj igri, te su crno-beli lako uspeli da preokrenu rezultat.

To se nije dopalo treneru FMP-a Saši Nikitovića, koji je održao bukvicu svojim igračima na jednom tajm-autu.

- Da mi svako dolazi ovde nešto polu nezadovoljan zato što je neko nekom nešto rekao ili ovaj nešto nije uradio. Daj bre budite malo tim, šta ke**te, bre?

Trener FMP-a besneo na tajm-autu Izvor: Arena 1 Premium