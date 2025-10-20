Trener tima iz Železnika pobesneo na svoje igrače.
Košarka
"DAJ BRE, BUDITE MALO TIM!" Trener FMP-a poludeo na svoje igrače na utakmici protiv Partizana! Tresla se klupa Pantera, žestoko je opsovao i svašta im rekao!
Slušaj vest
Košarkaši Partizana trenutno u sklopu 3. kola ABA lige igraju protiv FMP iz Železnika.
Tim iz Železnika je od početka meča igrao odlično i preuzeo vođstvo. Njihova čvrsta odbrana iznenadila je crno-bele, pa su gosti diktirali tempo igre.
Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Ipak, pred kraj prvog poluvremena usledio je pad u njihovoj igri, te su crno-beli lako uspeli da preokrenu rezultat.
To se nije dopalo treneru FMP-a Saši Nikitovića, koji je održao bukvicu svojim igračima na jednom tajm-autu.
- Da mi svako dolazi ovde nešto polu nezadovoljan zato što je neko nekom nešto rekao ili ovaj nešto nije uradio. Daj bre budite malo tim, šta ke**te, bre?
Reaguj
Komentariši