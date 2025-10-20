Povredio se Karlik Džons.
JEZIVA SCENA: Pogledajte kako je Karlik Džons iznet sa parketa! Čeka ga duga pauza? (VIDEO)
Košarkaši Partizana savladali su u drugom kolu ABA lige ekipu FMP-a sa 109:100, ali su u isto vreme ostali i bez Karlika Džonsa.
Džons je u finišu meča povredio zglob, pa nije mogao da pomogne svom timu u produžetku u kome su crno-beli teškom mukom slomili "pantere".
Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Odmah po završetku utakmice Džons je iznet sa terena, što nikako nije dobar znak.
Pogledajte taj momenat:
