Košarkaši Partizana savladali su u drugom kolu ABA lige ekipu FMP-a sa 109:100, ali su u isto vreme ostali i bez Karlika Džonsa.

Džons je u finišu meča povredio zglob, pa nije mogao da pomogne svom timu u produžetku u kome su crno-beli teškom mukom slomili "pantere".

Partizan - FMP Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Odmah po završetku utakmice Džons je iznet sa terena, što nikako nije dobar znak.

Pogledajte taj momenat:

