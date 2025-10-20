Slušaj vest

Pobeda Partizana u derbiju 3. kola Grupe A ABA lige nad FMP-om ostala je u senci povrede Karlika Džonsa.

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Prvi plejmejker crno-belih povredio se u finišu regularnog dela meča odigranog u Areni.

Po završetku meča, Karlik Džons je iznet sa parketa pošto nije mogao da stane na levu nogu.

Trener Željko Obradović je posle meča na konferenciji za medije rekao da "uopšte ne izgleda dobro", a kako Mozzart sport nezvanično saznaje, Džons je posle meča u pratnji doktora Mome Jakovljevića otišao pravo na snimanje levog stopala. On je halu napustio na štakama, sa bolnom grimasom na licu i sa ortopedskom čizmom na levoj nozi.

Razlog je otok koji se odmah pojavio na mestu povrede, a to nije uopšte dobar znak.

KK Partizan, FMP

