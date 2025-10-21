Slušaj vest

Košarkaš Partizana Karlik Džons, prema nezvaničnim informacijama, doživeo je prelom pete metatarzalne kosti u stopalu.

1/6 Vidi galeriju Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prema tim informacijama, Džons će odsustvovati sa terena tri meseca, odnosno sigurno se neće vraćati do kraja ove godine.

Ove informacije prenosi Mozzart sport.

Džons se povredio u finišu utakmice Partizan - FMP u okviru 3. kola Grupe A ABA lige.

Bilo je odmah jasno da se radi o težoj povredi, pošto je iznesen sa parketa po završetka utakmice.

To je potvrdio i trener Željko Obradović na konferenciji za medije, poručivši da "uopšte ne izgleda dobro".

Džons je posle utakmice prebačen u bolnicu na snimanje, a rezultati po svemu sudeći uopšte nisu pozitivni po njega i po Partizan.