Košarkaši Partizana uz dosta muke došli su do novog trijumfa u regionalnoj ABA ligi. Posle produžetka savladali su borbeni FMP sa 109:103, a junak trijumfa bio je fantastični Dvejn Vašington.

Vašington polako ali sigurno postaje pravi lider crno-belih. U Vitoriji je trojkom rešio meč, a protiv FMP je sa 31 poenom vodio Partizan do još jednog trijumfa u dramatičnom meču.

"Sve je ovo deo košarke. Utakmica kasno ponedeljkom, morali smo da nađemo energiju. Igrali smo dobro u drugom poluvremenu, četvrta deonica se igrala koš za koš. Promašio sam šut za pobedu, dešavalo mi se to već. Bio sam spreman za dodatnih pet minuta", rekao je Vašington nakon utakmice.

Zadovoljan je Dvejn svojom trenutnom formom.

"Dobro sam se osećao. Pokušavamo da pobeđujemo što više, igramo na pravi način. Lopta trenutno prolazi kroz obruč i to je najbitnije, probaću da nastavnim tako. Sezona je duga, neke noći će biti teške".

Osvrnuo se i na odnos sa trenerom Obradovićem.

Naime, Željko je nakon meča protiv Baskonije naglasio da veruje Vašingotonu i da on mora da veruje njemu, pa je novinare zanimalo da li je tako:

"Apsolutno, da. Gledaj čoveče, oduvek sam mu verovao. Odnosi zahtevaju teška, teška vremena da bi se izgradili i trajali, tako da… Prošli smo kroz mnogo toga i nastavićemo da prolazimo kroz mnogo toga kao partneri, saradnici, kao trener i igrač", kaže Vašington i dodaje:

"Ali, volim ga kao čoveka. On voli mene. Verujem mu. Stvarno. On je trener, stari, legendarni trener s razlogom.

Tako da ću samo nastaviti da slušam, da radim ono što radim, a ta dva elementa zajedno su zaista ubitačna kombinacija".

