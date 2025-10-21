Slušaj vest

Ekipa iz Železnika je u Beogradskoj areni pružila više nego dobar otpor crno-belima, ali je aktuelni šampion stigao do pobede nakon drame i produžetka.

Trener FMP-a je izneo zanimljivo viđenje utakmice.

- Drugačiji su mečevi sa Partizanom ili Crvenom zvezdom, posle njihovih duplih evroligaških kola. Da smo dobili crno-bele, bilo bi ono: 'Svaka nam čast', ali nama to ništa ne znači. Mom klubu su značajne pobede protiv Borca, Krke, Studentskog centra, ekipa našeg nivoa. Ovaj meč je bio dobar generalno za podstrek, ali sem toga... Ova liga se kreće u nekom drugom pravcu za nas, ne da li ćemo ili ne, savladati aktuelnog šampiona - rekao je Saša Nikitović.

Potom je nastavio da objašnjava svoj stav.

- U redu, odigrali smo veoma dobro, super, ali, mi moramo da dobijamo na drugoj strani da bi procenili kolike su nam mogućnosti. Gledam ekipu koja bu trebalo da dobije kada mora da dobije. Mi smo ovaj duel "izgubili" pre početka, govorim o psihologiji, favoritu i slično. A trebalo bi napraviti tim koji mora da dobije Borac na strani, Krku kod kuće, kao i Studentski centar u prethodnom kolu. E, ako takve pobeđujemo u četiri, pet narednih kola, odnosno one koje bi trebalo da dobijemo, onda je reč o dobrom timu FMP. Prošle sezone smo pobeđivali kada je trebalo. Ok, nismo pobedili nekog kao što je Partizan, ili Zvezda, mada smo ove poslednje 'imali'. Ali, sa druge strane, meni je bitnije da pobeđujemo one koji se na neki način podrazumevaju.

FMP je sezonu otvorio tesnim porazom od Igokee u Laktašima, usledila je pobeda protiv Studentskog centra u Železniku, pa onda poraz od aktuelnog šampiona. Nikitović je zadovoljan početkom sezone.

- Prošlosezonski sastav je dobijao bitne utakmice, imao karakter da se skupi, odigra na rezultat, na koš manje naročito kao domaćin, ili napravi dobru atmosferu. Sadašnji tim za sada izgleda korektno, ali da sačekamo period kada krenu za nas bitni mečevi - poručio je Nikitović.

