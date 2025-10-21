Slušaj vest

Partizan ove sezone ionako kuburi s plejmejkerima, a da muka bude veća, povreda Karlika Džonsa na meču protiv FMP je ozbiljnije prirode i on neće moći da igra čak tri meseca!

Veliku glavobolju Željku Obradoviću i stručnom štabu crno-belih izazvala je informacija da je Džonsu utvrđen prelom jedne kosti u stopalu i da će on duži period biti odsutan. Partizan u sastavu nema drugog pravog organizatora igre, već takozvane kombo bekove, koji mogu da se pokriju obe pozicije, ali su ipak bekovi šuteri.

Tako će Obradović morati potpuno drugačije da sprema taktiku za utakmicu u petak protiv Pariza, a ukoliko u međuvremenu ne angažuje novog pleja, i za nastavak sezone. Pa kako će izgledati igra u tom periodu? Nije neka mudrost - sav teret pašće na trojicu spoljnih igrača.

U prvom planu je Dvejn Vašington, bek neverovatnog košgeterskog potencijala, koji ove sezone zamenjuje Džonsa na poziciji jedinice, ali i igra s njim u paru. Obradović je nekoliko puta stavljao Dvejna u startnu petorku, nekada je to funkcionisalo dobro, a nekada baš i ne... Vošington se svakako bolje snalazi u ulozi beka šutera, odnosno kada je rasterećen u organizaciji igre. Tada deluje mnogo fokusiranije i ubitačnije. Moraće da žrtvuje košgeterski nagon i da se podredi timu više nego uobičajeno. Obradović u tom smislu često ima zamerki na njegov račun, ali čini se da Dvejna lopta "vuče" manje nego prošle sezone...

Nadalje, sasvim solidna opcije biće Šejk Milton, polivalentni igrač, koji je, iako ruki u Evropi, pokazao zavidnu stabilnost na poziciji plejmejkera. Njegov zadatak će biti da uvede ekipu u mirniji ritam, bira najsigurnija rešenja i prodorima uništava čuvare koji će uglavnom fizički biti inferiorniji. U tom smislu koristiće i igru s niskog posta...

Loptu može da prevede i Sterling Braun, ali je on tek treća opcija u organizaciji igre, tako da od njega ne treba očekivati previše. Lopta će biti najviše u rukama Vašingtona i Miltona. Ukoliko njih dvojica budu pritisnuti od protivničkih bekova, tu su Braun, pa i Aleksej Pokuševski, koji ima solidnu tehniku za tako visokog igrača.

Međutim, neće Karlik Džuns nedostajati samo na organizacionom planu, već u napadu generalno. On u Evroligi beleži više od 11 poena po utakmici i, što je važnije, retko ko kao on ima sposobnost da "izmisli koš" u kritičnim trenucima, neretko uz faul protivnika. U svakom slučaju, Željko Obradović će morati da se vrati postavci koju je primenjivao dok je Karlik sedeo na klupi zbog povrede šake.