Bosanskohercegovački košarkaš Jusuf Nurkić izgubio je sudski spor u Zagrebu.

Naime, centar Jute je zbog jedne nekretnine izgubio spor i to zbog duga od samo 5,5 evra.

Nikola Jokić i Jusuf Nurkić

Nurkić je krajem maja 2023. godine kupio višespratnu vilu na adresi Bosanska ulica 44, a sada mu je došla sudska presuda Opštinskog građanskog suda u Zagrebu po kojoj mu je uručeno rešenje o izvršenju po tužbi Međimurje-Plina zbog duga od 5,45 evra.

Međimurje-Plin je firma koja obskrbljuje domaćinstva u Zagrebu, a prema njihovoj evidenciji Nurkić im duguje 5,45 evra.

Na adresi Bosanska ulica 44, ali i na broju 53 je sedište ambasade Rusije u Zagrebu, što bi moglo da znači da je Nurkić njima izdao svoju luksuznu vilu.

No, postavlja se pitanje zašto je rešenje došlo na Nurkićevo ime, a ne na njegove diplomatske podstanare ukoliko oni i dalje rentaju vilu.

Ambasada Rusije je preselila na adresu Bosanska 53 krajem 2020. godine i nije poznato da li su nastavili rentati vilu i na adresi Bosanska 44.

Nurkić će morati da podmiri dug u roku osam dana, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom te troškovima postupka koji iznose 25 evra ukoliko želi izbeći izvršenje.

