Slušaj vest

Veliki maler zadesio je KK Partizan u ponedeljak veče u meču protiv FMP-a u ABA ligi.

Partizan je nakon drame pobedio "pantere", ali je u isto vreme ostao i bez prvog plejmejkera Karlika Džonsa.

Prema informacijama, Džons je doživeo prelom pete metatarzalne kosti u stopalu i očekuje ga pauza od minimum tri meseca.

Kako se Karlik Džons povredio?

Džons je u finišu četvrte deonice nakon dva na dva kombinacije sa Bongom - uspeo da posle finte šuta položi loptu u koš, ali je prilikom doskoka na levu nogu, očigledno, doživeo nezgodno prizemljenje.

Tada je počeo da hramlje, a u jednom momentu je i kleknuo, u nadi da sam proveri stepen povrede koju je na vreme osetio i povukao se iz igre.

Ovako je to izgledalo:

Foto: Printscreen/Youtube/TV Arena sport

Šta je metatarzalna kost?

Reč je o ozbiljnoj povredi koja zahteva potpunu imobilizaciju, dug oporavak i postepenu rehabilitaciju.

Peta metatarzalna kost nalazi se sa spoljne strane stopala, a ovakvi prelomi su česti kod sportista koji trpe velika opterećenja prilikom trčanja, skokova i naglih promena pravca. Oporavak zavisi od težine preloma – u nekim slučajevima je neophodna i operacija, posebno kod profesionalnih sportista.

Džonsa sada čeka faza mirovanja, potom rehabilitacija i postepeni povratak u trenažni proces, ali povratak na parket neće biti moguć sve dok kost potpuno ne sraste i ne bude spreman za maksimalno opterećenje.

Za crno-bele je ovo veliki udarac, jer je Džons bio jedan od ključnih igrača u organizaciji igre. Klub i stručni štab će morati da pronađu alternativna rešenja u nastavku sezone.

BONUS VIDEO: