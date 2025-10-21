Partizan uskoro dobija pojačanja na mestu centra i pleja.
ŠOKANTNA POVREDA U TEŠKOM TRENUTKU! Partizan ne sedi miran, stižu plej i centar - pred vratima Humske su! Ko je taj što će pomoći Vašingtonu i Braunu?
Plejmejker KK PartizanKarlik Džons doživeo je prelom kosti u stopalu i očekuje ga duga pauza.
Pred crno-belima je sada zadatak da pored centra koji se već dugo čeka, klub po ubrzanom postupku pronađe i zamenu za Karlika Džonsa.
Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Snimak je pokazao da je došlo do preloma pete metatarzalne kosti levog stopala. Sreća u nesreći jeste to da je reč o stabilnom prelomu, ali Karlik Džons svakako očekuje pauza od najmanje 10 nedelja.
Ono što je najvažnije jeste da pojačanja u Partizan uskoro stižu, prenosi dobro obavešteni "PBG news".
- Partizan je na tržištu i u najskorijem roku treba očekivati dolaske plejmejkera i centra!
Dakle, "grobari" mogu da odahnu, pošto će Partizan brzo reagovati...
