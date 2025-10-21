Slušaj vest

Plejmejker KK PartizanKarlik Džons doživeo je prelom kosti u stopalu i očekuje ga duga pauza.

Pred crno-belima je sada zadatak da pored centra koji se već dugo čeka, klub po ubrzanom postupku pronađe i zamenu za Karlika Džonsa.

Karlik Džons povreda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Snimak je pokazao da je došlo do preloma pete metatarzalne kosti levog stopala. Sreća u nesreći jeste to da je reč o stabilnom prelomu, ali Karlik Džons svakako očekuje pauza od najmanje 10 nedelja.

Ono što je najvažnije jeste da pojačanja u Partizan uskoro stižu, prenosi dobro obavešteni "PBG news".

- Partizan je na tržištu i u najskorijem roku treba očekivati dolaske plejmejkera i centra!

Dakle, "grobari" mogu da odahnu, pošto će Partizan brzo reagovati...

