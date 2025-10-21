Slušaj vest

FMP je u Beogradskoj areni nakon drame poražen od Partizana (109:101) u meču trećeg kola ABA lige, a najbolji pojedinac kod "pantera" bio je Filip Barna.

Barna je Partizanu ubacio 28 poena, a prisetio se i perioda kada je bio član crno-belih... Poslednje pojačanje Pantera je još mladi igrač koji je tokom karijere bio član Partizana - Lazar Stefanović:

- Ja sam na papiru samo bio član Partizana, a on je imao neke utakmice. Veoma dobro pojačanje. Došao je iz Amerike, ozbiljna ruka i verujem da će nam mnogo pomoći u nastavku sezone - ističe Barna za "Meridian sport".

A na pitanje o Partizanu, Filip je diplomatski odgovorio.

- Nije na meni da komentarišem protivničku ekipu, želim im svu sreću u nastavku sezone, i njima i Crvenoj zvezdi, našim srpskim klubovima u Evroligi.

