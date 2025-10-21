RED JE DA PARTIZAN I ZVEZDA IZABERU POJAČANJA - A KOGA BISTE VI POTPISALI? Spisak "katovanih" NBA asova! Ima tu velikih imena koja prave razliku!
Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda dugo su čekali poslednju "seču" u NBA ligi i konačno dočekali završni "kat". Sada imaju materijala "kao salate" - koga izabrati i potpisati na deficitarnim pozicijama.
Partizan kuburi sa centrom, ali i plejom - posle povrede Karlika Džonsa. Kod Zvezde je situacija takođe alarmantna, jer crveno-beli posle niza povreda nemaju "krštenog beka" po vokaciji u timu.
Stoga, NBA "kat" legao je kao kec na deset večitima. Ovo je spisak slobodnih igrača iz najjače lige sveta. Red je da Partizan i Zvezda izaberu, a koga biste vi?
Klivlend:
Kilian Hejs - Plejmejker
Tristan Enaruna - Krilni igrač
Norčad Omijer - Krilni centar
Miler Kop - Krilni igrač
Denver:
Džejms Akinđo - Plejmejker
Finiks:
Damion Bo - Bek
Tajris Samjuel - Krilni igrač
Golden Stejt:
Markiz Bolden - Centar
Tejvion Kinsi - Bek
Boston:
Er Džej Luis - Bek
Džejlen Bridžis - Krilni igrač
Kendal Braun - Bek
Vendel Mur - Bek
Bruklin:
Malaki Smit - Plejmejker
Fanbo Zeng - Krilni igrač
Dru Tajm - Krilni centar
Oklahoma:
Badi Bohajm - Bek
Viktor Lahin - Centar
Kameron Braun - Plejmejker
Erik Rejnolds - Plejmejker
Atlanta:
Dejvon Smit - Plejmejker
Mo Gej - Krilni centar
Šarlot:
Džonas Ajdu - Centar
Spenser Dinvidi - Bek
Milvoki:
Džon Batler - Krilni igrač
Kris Livingston - Krilni igrač
Sakramento:
Dakvon Džefris - Bek
Toronto:
Ej Džej Louson - Bek
Džared Roden - Bek
Dejvid Rodi - Plejmejker
Olivije Sar - Centar
Ulrih Komše - Centar
Majami:
Stiv Setl - Krilni igrač
Memfis:
Čarli Braun - Plejmejker
Bez tima:
Džamari Bujea - Plejmejker
BONUS VIDEO: