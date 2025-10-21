Slušaj vest

Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda dugo su čekali poslednju "seču" u NBA ligi i konačno dočekali završni "kat". Sada imaju materijala "kao salate" - koga izabrati i potpisati na deficitarnim pozicijama.

Partizan kuburi sa centrom, ali i plejom - posle povrede Karlika Džonsa. Kod Zvezde je situacija takođe alarmantna, jer crveno-beli posle niza povreda nemaju "krštenog beka" po vokaciji u timu.

Stoga, NBA "kat" legao je kao kec na deset večitima. Ovo je spisak slobodnih igrača iz najjače lige sveta. Red je da Partizan i Zvezda izaberu, a koga biste vi?

Klivlend:

Kilian Hejs - Plejmejker

Tristan Enaruna - Krilni igrač

Norčad Omijer - Krilni centar

Miler Kop - Krilni igrač

Denver:

Džejms Akinđo - Plejmejker

Finiks:

Damion Bo - Bek

Tajris Samjuel - Krilni igrač

Golden Stejt:

Markiz Bolden - Centar

Tejvion Kinsi - Bek

Boston:

Er Džej Luis - Bek

Džejlen Bridžis - Krilni igrač

Kendal Braun - Bek

Vendel Mur - Bek

Bruklin:

Malaki Smit - Plejmejker

Fanbo Zeng - Krilni igrač

Dru Tajm - Krilni centar

Oklahoma:

Badi Bohajm - Bek

Viktor Lahin - Centar

Kameron Braun - Plejmejker

Erik Rejnolds - Plejmejker

Atlanta:

Dejvon Smit - Plejmejker

Mo Gej - Krilni centar

Šarlot:

Džonas Ajdu - Centar

Spenser Dinvidi - Bek

Milvoki:

Džon Batler - Krilni igrač

Kris Livingston - Krilni igrač

Sakramento:

Dakvon Džefris - Bek

Toronto:

Ej Džej Louson - Bek

Džared Roden - Bek

Dejvid Rodi - Plejmejker

Olivije Sar - Centar

Ulrih Komše - Centar

Majami:

Stiv Setl - Krilni igrač

Memfis:

Čarli Braun - Plejmejker

Bez tima:

Džamari Bujea - Plejmejker

