Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda dugo su čekali poslednju "seču" u NBA ligi i konačno dočekali završni "kat". Sada imaju materijala "kao salate" - koga izabrati i potpisati na deficitarnim pozicijama.

Partizan kuburi sa centrom, ali i plejom - posle povrede Karlika Džonsa. Kod Zvezde je situacija takođe alarmantna, jer crveno-beli posle niza povreda nemaju "krštenog beka" po vokaciji u timu.

Stoga, NBA "kat" legao je kao kec na deset večitima. Ovo je spisak slobodnih igrača iz najjače lige sveta. Red je da Partizan i Zvezda izaberu, a koga biste vi?

Klivlend:

Kilian Hejs - Plejmejker
Tristan Enaruna - Krilni igrač
Norčad Omijer - Krilni centar
Miler Kop - Krilni igrač

Denver:

Džejms Akinđo - Plejmejker

Finiks:

Damion Bo - Bek
Tajris Samjuel - Krilni igrač

Golden Stejt:

Markiz Bolden - Centar
Tejvion Kinsi - Bek

Boston:

Er Džej Luis - Bek
Džejlen Bridžis - Krilni igrač
Kendal Braun - Bek
Vendel Mur - Bek

Bruklin:

Malaki Smit - Plejmejker
Fanbo Zeng - Krilni igrač
Dru Tajm - Krilni centar

Oklahoma:

Badi Bohajm - Bek
Viktor Lahin - Centar
Kameron Braun - Plejmejker
Erik Rejnolds - Plejmejker

Atlanta:

Dejvon Smit - Plejmejker
Mo Gej - Krilni centar

Šarlot:

Džonas Ajdu - Centar
Spenser Dinvidi - Bek

Milvoki:

Džon Batler - Krilni igrač
Kris Livingston - Krilni igrač

Sakramento:

Dakvon Džefris - Bek

Toronto:

Ej Džej Louson - Bek
Džared Roden - Bek
Dejvid Rodi - Plejmejker
Olivije Sar - Centar
Ulrih Komše - Centar

Majami:

Stiv Setl - Krilni igrač

Memfis:

Čarli Braun - Plejmejker

Bez tima:

Džamari Bujea - Plejmejker

