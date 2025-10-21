Slušaj vest

Zvezdan Mitrović će postati novi selektor Crne Gore.

Trener Cedevita Olimpije će na klupu naših suseda ponovo sesti narednog leta.

Crna Gora - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

On je svojevremeno bio prvi selektor koji je Crnu Goru odveo na Mundobasket.

Iz tehničkih razloga neće voditi nacionalni tim u prva dva kvalifikaciona prozora za Svetsko prvenstvo, a potpisaće ugovor do 2029. godine.

Do februara će “Đetiće” predvoditi trener Budućnosti, Andrej Žakelj.

Mitrović će na klupi Crne Gore naslediti Boška Radovića, koji mu je bio asistent tokom prvog selektorskog mandata.

