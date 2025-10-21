Zvezdan Mitrović na klupi Crne Gore.
STIŽE! Crna Gora dobila novog selektora nakon kraha na Eurobasketu!
Zvezdan Mitrović će postati novi selektor Crne Gore.
Trener Cedevita Olimpije će na klupu naših suseda ponovo sesti narednog leta.
On je svojevremeno bio prvi selektor koji je Crnu Goru odveo na Mundobasket.
Iz tehničkih razloga neće voditi nacionalni tim u prva dva kvalifikaciona prozora za Svetsko prvenstvo, a potpisaće ugovor do 2029. godine.
Do februara će “Đetiće” predvoditi trener Budućnosti, Andrej Žakelj.
Mitrović će na klupi Crne Gore naslediti Boška Radovića, koji mu je bio asistent tokom prvog selektorskog mandata.
