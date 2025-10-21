"Panionios dolazi u Podgoricu posle duela sa Olimpijakosom. Naš rival je posle smene trenera, pokazao reakciju, tri deonice je bio u igri protiv jednog od favorita za osvajanje trofeja u Evroligi. S druge strane, mi gledamo u naše dvorište. Ne smemo da bežimo od odgovornosti, moramo da uradimo sve što je u našoj moći da ostvarimo cilj, a to je naravno pobeda. Ključ uspeha je odbrana, jer odbrana donosi samopouzdanje za igru u napadu. Pored toga, oscilacije moramo da svedemo na minimum“, naglasio je trener Andrej Žakelj.