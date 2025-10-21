Slušaj vest

Budućnost pred ovaj duel u Podgorici ima učinak od jedne pobede i dva poraza 

Svoje očekivanja pred meč izneo je trener Podgoričana Andrej Žakelj.

"Panionios dolazi u Podgoricu posle duela sa Olimpijakosom. Naš rival je posle smene trenera, pokazao reakciju, tri deonice je bio u igri protiv jednog od favorita za osvajanje trofeja u Evroligi. S druge strane, mi gledamo u naše dvorište. Ne smemo da bežimo od odgovornosti, moramo da uradimo sve što je u našoj moći da ostvarimo cilj, a to je naravno pobeda. Ključ uspeha je odbrana, jer odbrana donosi samopouzdanje za igru u napadu. Pored toga, oscilacije moramo da svedemo na minimum“, naglasio je trener Andrej Žakelj.

Andrej Žakelj Foto: Andrija Sokovic/© 2024 Andrija Sokovic/Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Buducnost VOLI/Filip Roganovic

Svoje impresije pred utakmicu četvrtog kola Evrokupa izneo je i Flečer Megi.

"Jako važna utakmica. Imamo imperativ pobede, moramo da sačuvamo domaći teren. Panionios je čvrsta i agresivna ekipa, igra sa mnogo energije, ali na sve spomenuto, moramo da odgovorimo istom merom, kako bi pred našim navijačima stigli do zlata vredne pobede“.

Ne propustiteKošarkaIZVUČENE GRUPE ZA EVROKUP! Evo na koga idu Budućnost i Cedevita Olimpija
20250605191257_STJ00752.jpg
KošarkaBUDUĆNOST IPAK U OSMINI FINALA EVROKUPA: Hapoel i Motli spasili Podgoričane
normal_20250105193242_FRO_6169.jpg
KošarkaBUDUĆNOST RAZBIJENA U MEČU SEZONE: Podgoričani na ivici ispadanja, zavise od Ulma!
normal_20250105193236_FRO_6113.jpg
KošarkaPODGORIČANI PALI U TURSKOJ NAKON VELIKE DRAME: Budućnost posle produžetka poražena od tima Dejana Radonjića u Evrokupu
normal_20250105193236_FRO_6113.jpg

Košarkaši Partizana dočekani ovacijama na premijeri nove sezone Evrolige Izvor: Kurir