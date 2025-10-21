Slušaj vest

Košarkaši Spartaka iz Subotice poraženi su od Gran Kanarije (93:83) u trećem kolu Lige šampiona.

Kod Gran Kanarije bivši košarkaš Partizana Brajan Angola bio je najefikasniji sa 24 poena, dok je Nikolas Brusino upisao 19 poena. Ajzea Vong je imao 14 poena, a Lukas Labireni je utakmicu okončao sa 14 poena.

Spartak - Cibona Foto: Spartak / Aleksandar Secerov

U ekipi Spartaka Oliver Henlan je zabeležio 28 poena, Tompson je imao 15, dok je Igor Drobnjak upisao 14 poena.

Subotičani su upisali svoj prvi poraz i sada su na učinku od dve pobede i jednog poraza, dok Gran Kanarija ima maksimalan učinak.

