Slušaj vest

Karlik Džons je povređen i nećemo ga na terenu gledati do početka 2026. goodine, a Partizan kako zna i ume mora da na tržištu pronađe zamenu za Džonsa.

Kako je preneo italijanski novinar, Partizan je navodno bacio oko na veterana Nika Kalatesa:

1/4 Vidi galeriju Nik Kalates Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

- Partizan iz Beograda pokazao je interesovanje za Nika Kalatesa. Partizan planira da se obrati Monaku kako bi proverio da li su spremni da puste igrača. - napisao je Andreani.

Kako će navijači Partizana dočekati ovu vest?

BONUS VIDEO: