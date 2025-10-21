Partizan dovodi zamenu za povređenog Karlika Džonsa.
turbulentno
PARTIZAN PRONAŠAO PLEJA NA TRŽIŠTU - PA GDE BAŠ NJEGA? Kako će "grobari" reagovati na ovo pojačanje...
Slušaj vest
Karlik Džons je povređen i nećemo ga na terenu gledati do početka 2026. goodine, a Partizan kako zna i ume mora da na tržištu pronađe zamenu za Džonsa.
Kako je preneo italijanski novinar, Partizan je navodno bacio oko na veterana Nika Kalatesa:
Nik Kalates Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
- Partizan iz Beograda pokazao je interesovanje za Nika Kalatesa. Partizan planira da se obrati Monaku kako bi proverio da li su spremni da puste igrača. - napisao je Andreani.
Kako će navijači Partizana dočekati ovu vest?
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši