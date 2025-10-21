Džoel Bolomboj još uvek je u procesu oporavka nakon teške povrede u proleće 2025. godine.
nije dobro
POZNATO KADA SE DŽOEL BOLOMBOJ VRAĆA NA TEREN? Crvena zvezda ga čeka...
Slušaj vest
Košarkaš Crvene zvezdeDžoel Bolomboj povredio se još proletos u meču protiv Olimpije Milano u završnici ligaškog dela Evrolige.
Bolomboj ne nakon toga otišao u SAD na oporavak i rehabilitaciju, a navijače Zvezde se nadaju da bi snažni centar ponovo mogao na teren.
Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport
Vidi galeriju
Kako sada stvari stoje, Bolomboja možemo očekivati na terenu navodno tek u drugom delu sezone, tačnije u 2026. godini, preneo je "Sport klub".
Podsetimo, Bolomboj sa Zvezdom ima važeći govor do leta 2026. godine.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši