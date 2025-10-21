Slušaj vest

Košarkaš Crvene zvezdeDžoel Bolomboj povredio se još proletos u meču protiv Olimpije Milano u završnici ligaškog dela Evrolige.

Bolomboj ne nakon toga otišao u SAD na oporavak i rehabilitaciju,  a navijače Zvezde se nadaju da bi snažni centar ponovo mogao na teren.

Džoel Bolomboj Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Starsport

Kako sada stvari stoje, Bolomboja možemo očekivati na terenu navodno tek u drugom delu sezone, tačnije u 2026. godini, preneo je "Sport klub".

Podsetimo, Bolomboj sa Zvezdom ima važeći govor do leta 2026. godine.

