Slušaj vest

Golden Stejt Voriorsi savladali su na gostovanju Los Anđeles Lejkerse rezultatom 119:109 u prvoj utakmici sezone.

Blistao je Luka Dončić na terenu, ali uzalud, osetio se i te kako izostanak iskusnog Lebrona Džejmsa, koji je zbog išijasa propistio ovaj meč.

Luka Dončić na meču protiv Voriorsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Sjajni Luka nosio je tim na leđima čitav meč. Ubacio je 43 poena, uhvatio 12 lopti i podelio devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Voriorsa, koji su rutinski kontrolisali dešavanja na terenu i na kraju zasluženo stigli do trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džimi Batler sa 31 poenom, Stef Kari ubacio je 23, Džonatan Kuminga 17, a sjajan doprinos sa klupe dao je i Badi Hild - 17 poena, pet ubačenih trojki.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaPAO REKORD U NBA: 135 stranih igrača na startu nove sezone
profimedia0857649449.jpg
FudbalNE, NIJE GREŠKA - LUKA DONČIĆ POSTAO AMBASADOR FIFA! NBA zvezda dobila neočekivani zadatak: "Oduvek sam gledao fudbal, veoma sam uzbuđen"
Luka Dončić
KošarkaURNEBESAN SNIMAK LUKE DONČIĆA! Preznojavao se od muke, pa sočno opsovao na srpskom usred emisije! Voditelju rekao "to znači dobro jutro"... (VIDEO)
Dončić se smrzaovao pred novinarima
KošarkaGROBARI, DELIJE ILI NEKO TREĆI? DONČIĆ OTKRIO KOJI KLUB U EVROPI IMA NAJBOLJE NAVIJAČE! Tu atmosferu nikada neče zaboraviti, ovaj odgovor će vas iznenaditi!
profimedia-1036020352.jpg

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir