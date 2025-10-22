Slušaj vest

Golden Stejt Voriorsi savladali su na gostovanju Los Anđeles Lejkerse rezultatom 119:109 u prvoj utakmici sezone.

Blistao je Luka Dončić na terenu, ali uzalud, osetio se i te kako izostanak iskusnog Lebrona Džejmsa, koji je zbog išijasa propistio ovaj meč.

1/4 Vidi galeriju Luka Dončić na meču protiv Voriorsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Sjajni Luka nosio je tim na leđima čitav meč. Ubacio je 43 poena, uhvatio 12 lopti i podelio devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno protiv raspoloženih Voriorsa, koji su rutinski kontrolisali dešavanja na terenu i na kraju zasluženo stigli do trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džimi Batler sa 31 poenom, Stef Kari ubacio je 23, Džonatan Kuminga 17, a sjajan doprinos sa klupe dao je i Badi Hild - 17 poena, pet ubačenih trojki.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Kurir sport